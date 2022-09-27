Пасынок жителя Забайкалья угнал его мотоцикл

Задержанный дал признательные показания



В ОМВД России по Читинскому району обратился 52-летний житель села Домна, у которого угнали мотоцикл «ИЖ-Планета 2». Мотоцикл стоял во дворе дома. Ущерб владелец оценил в семь тысяч рублей.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался живущий по соседству 29-летний ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции пасынок потерпевшего, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



В отделе полиции он дал признательные показания, рассказав, что в отсутствие отчима проник на территорию дома. На угнанном мотоцикле уехал к себе домой.



Возбуждено уголовное дело, транспорт возвращён законному владельцу.

