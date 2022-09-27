Задержанный дал признательные показания
В ОМВД России по Читинскому району обратился 52-летний житель села Домна, у которого угнали мотоцикл «ИЖ-Планета 2». Мотоцикл стоял во дворе дома. Ущерб владелец оценил в семь тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался живущий по соседству 29-летний ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции пасынок потерпевшего, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
В отделе полиции он дал признательные показания, рассказав, что в отсутствие отчима проник на территорию дома. На угнанном мотоцикле уехал к себе домой.
Возбуждено уголовное дело, транспорт возвращён законному владельцу.
Пасынок жителя Забайкалья угнал его мотоцикл
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Задержанный дал признательные показания
Мужчина вёз четверых маленьких детей, будучи пьяным
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности
Неизвестные сломали сразу 27 новых ландшафтных светильников
Травмы получила 17-летняя девушка
Кража произошла во время переезда
Во время пожара дома никого не было
Убийца был пьян
Полиция ищет нарушителя
Врачи рассказали, какие предметы самые опасные в случае проглатывания
Все угнанные машины были без сигнализации
Автомобиль перевернулся на крышу
Пострадали два человека
Женщина скончалась на месте
Убийство произошло, когда отец заступился за дочь