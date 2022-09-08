В Бурятии открыли новое помещение уголовно-исполнительной инспекции взамен сгоревшего

В Бичурском районе Бурятии состоялось торжественное открытие нового помещения районного филиала уголовно-исполнительной инспекции, сообщило республиканское УФСИН.
В церемонии открытия приняли участие руководство прокуратуры Бичурского района, районного отдела судебных приставов, отдела МВД России по Бичурскому району и сотрудники УФСИН. Право разрезать красную ленточку было предоставлено начальнику управления Сергею Кудрявцеву и ветерану уголовно-исполнительной системы Валентине Михайловой.
Новое помещение было передано территориальным управление Росимущества уголовно-исполнительной инспекции в безвозмездное пользование. Там провели капитальный ремонт, закупили новую мебель и технику.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года здание, где располагался филиал инспекции, было уничтожено в результате пожара. Тогда едва не сгорели личные дела осуждённых и обвиняемых, а также прочая документация. Спасены документы и другое имущество были благодаря самоотверженному поступку молодого инспектора Валерии Вострокнутовой.
Приступив к приему осужденных, сотрудники Бичурского филиала УИИ оценили удобство и функциональность нового помещения.
На сегодняшний день на учёте филиала состоит 178 осуждённых. Один из них несовершеннолетний.