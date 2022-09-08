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В Бурятии открыли новое помещение уголовно-исполнительной инспекции взамен сгоревшего

В Бурятии открыли новое помещение уголовно-исполнительной инспекции взамен сгоревшего
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Крупный пожар произошёл в августе 2021 года

В Бичурском районе Бурятии состоялось торжественное открытие нового помещения районного филиала уголовно-исполнительной инспекции, сообщило республиканское УФСИН.

В церемонии открытия приняли участие руководство прокуратуры Бичурского района, районного отдела судебных приставов, отдела МВД России по Бичурскому району и сотрудники УФСИН. Право разрезать красную ленточку было предоставлено начальнику управления Сергею Кудрявцеву и ветерану уголовно-исполнительной системы Валентине Михайловой.



Новое помещение было передано территориальным управление Росимущества уголовно-исполнительной инспекции в безвозмездное пользование. Там провели капитальный ремонт, закупили новую мебель и технику.


Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года здание, где располагался филиал инспекции, было уничтожено в результате пожара. Тогда едва не сгорели личные дела осуждённых и обвиняемых, а также прочая документация. Спасены документы и другое имущество были благодаря самоотверженному поступку молодого инспектора Валерии Вострокнутовой.

Приступив к приему осужденных, сотрудники Бичурского филиала УИИ оценили удобство и функциональность нового помещения.

На сегодняшний день на учёте филиала состоит 178 осуждённых. Один из них несовершеннолетний.

пожар

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