 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

В Бурятии сгорело здание почты

В Бурятии сгорело здание почты
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Пожар начался вечером, а потушили его ночью

Сообщение о задымлении поступило в 22.17 часов. На место выехали пожарные, сотрудники РЭС и полицейские, сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».

В 12 часов ночи в группе появилась информация об угрозе распространения огня на соседние здания. Очевидцы рассказывали, что пожар сильный:«Летят искры. Всё в дыму». Позже жителям сообщили, что угрозы соседним домам нет. Пожарным удалось не допустить перехода огня на жилой сектор.

В результате пожар был ликвидирован в 3.30. Утром проводилась проливка здания.


По предварительным данным, задымление начало распространяться с оружейной комнаты почты. Задачу поиска места возгорания осложнили взрывы патронов. Огонь быстро перешёл на кровлю здания.

На месте работал весь личный состав двух пожарных частей. В тушении пожара дополнительно привлекли ассенизаторские машины для подвоза воды.

- О пожаре сразу был проинформирован глава республики. Алексей Цыденов дал поручение обустроить почту в здании гостиницы «Нива», - говорится в группе «Бичура-инфо.24/7».

Также здесь отметили, что здание «Ростелекома» не пострадало от пожара, только часть крыши. Пожарные вовремя остановили распространение огня.

- Оборудование (Ростелекома – прим. ред.) вынесли из здания, теперь его нужно заново подключать. Для помощи выехала бригада монтеров из Улан-Удэ, - добавляется в группе.

Уточняется, что сейчас в районе не работают стационарная связь и Интернет, а сотовая связь одного из мобильных операторов (основная вышка находится рядом со зданием «Ростелекома»).


пожар почта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области произошёл пожар в школе
В Иркутской области произошёл пожар в школе
Происшествия, 20.08.2021
Огонь повредил перегородки и пол
Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников
Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников
Происшествия, 20.08.2021
Один из потерпевших перечислил аферистам шесть миллионов
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП с лошадью
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП с лошадью
Происшествия, 20.08.2021
В республике всё чаще случаются автоаварии с животными 
В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми
В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми
Происшествия, 19.08.2021
Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников
В Улан-Удэ в общежитии бросили двух маленьких девочек
В Улан-Удэ в общежитии бросили двух маленьких девочек
Происшествия, 19.08.2021
Родители девочек до сих пор не установлены
Улан-удэнка села на шею мужчины и убила его
Улан-удэнка села на шею мужчины и убила его
Происшествия, 19.08.2021
Женщина хотела задержать пьяного горожанина до приезда полицейских
В Улан-Удэ дело о смерти маленького Захара начали рассматривать в суде
В Улан-Удэ дело о смерти маленького Захара начали рассматривать в суде
Происшествия, 19.08.2021
Первое заседание суда произошло спустя два года после трагедии
Более 100 жителей Забайкалья обманули при покупке клубники
Более 100 жителей Забайкалья обманули при покупке клубники
Происшествия, 19.08.2021
Продавец взял предоплату, но ягоду так и не привёз
В Иркутской области убийцу осудили спустя 27 лет
В Иркутской области убийцу осудили спустя 27 лет
Происшествия, 19.08.2021
Мужчина почти три десятка лет скрывался от правосудия
Улан-удэнца обокрала девушка с сайта знакомств
Улан-удэнца обокрала девушка с сайта знакомств
Происшествия, 19.08.2021
Мужчина пригласил незнакомку к себе, находясь в запое
В Бурятии осудили упрямого экстремиста
В Бурятии осудили упрямого экстремиста
Происшествия, 19.08.2021
Осуждённому не помогло то, что он удалил свою страницу в соцсети и приложение с телефона
Житель Бурятии лишился телефона на пляже
Житель Бурятии лишился телефона на пляже
Происшествия, 19.08.2021
Мужчина оставил свой рюкзак всего на несколько минут
В Чите начали проверку по разведённому костру из книг
В Чите начали проверку по разведённому костру из книг
Происшествия, 19.08.2021
При наличии нарушений прокуратура примет меры
Вертолёт доставил в Улан-Удэ семью, пострадавшую в ДТП
Вертолёт доставил в Улан-Удэ семью, пострадавшую в ДТП
Происшествия, 19.08.2021
Мать и одна её дочерей попали в реанимацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^