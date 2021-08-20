В Бурятии сгорело здание почты

В результате пожар был ликвидирован в 3.30. Утром проводилась проливка здания.







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Сообщение о задымлении поступило в 22.17 часов. На место выехали пожарные, сотрудники РЭС и полицейские, сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».В 12 часов ночи в группе появилась информация об угрозе распространения огня на соседние здания. Очевидцы рассказывали, что пожар сильный:«Летят искры. Всё в дыму». Позже жителям сообщили, что угрозы соседним домам нет. Пожарным удалось не допустить перехода огня на жилой сектор.По предварительным данным, задымление начало распространяться с оружейной комнаты почты. Задачу поиска места возгорания осложнили взрывы патронов. Огонь быстро перешёл на кровлю здания.На месте работал весь личный состав двух пожарных частей. В тушении пожара дополнительно привлекли ассенизаторские машины для подвоза воды.- О пожаре сразу был проинформирован глава республики. Алексей Цыденов дал поручение обустроить почту в здании гостиницы «Нива», - говорится в группе «Бичура-инфо.24/7».Также здесь отметили, что здание «Ростелекома» не пострадало от пожара, только часть крыши. Пожарные вовремя остановили распространение огня.- Оборудование (Ростелекома – прим. ред.) вынесли из здания, теперь его нужно заново подключать. Для помощи выехала бригада монтеров из Улан-Удэ, - добавляется в группе.Уточняется, что сейчас в районе не работают стационарная связь и Интернет, а сотовая связь одного из мобильных операторов (основная вышка находится рядом со зданием «Ростелекома»).