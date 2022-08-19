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В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки

В Улан-Удэ борются за жизнь покалеченной кошечки
Происшествия,  Фото:"Собака счастья"
Живодёры сломали кошке челюсть и выбили глаз

В Улан-Удэ борются за жизнь пострадавшей от рук живодёров кошки. Волонтёры назвали её Белка. Животное привезли вчера, 18 августа, в фонд помощи животным «Собака счастья».

Кошечка в очень тяжёлом состоянии, у неё сломана челюсть, вытекает глаз, вся мордочка в гное.

- Перелом челюсти в двух местах, выбиты зубы, глаз вытек. Вторичное инфицирование достигло просто ужасающего вида - вся мордочка заполнена гноем. Сопли такие, что кошка едва дышит. Это не кошка а просто катастрофа! – написали в «Собаке счастья».





Что произошло с несчастным животным, и кто так жестоко издевался над ней, неизвестно. Но у Белки уже появилась семья – та самая, которая не прошла мимо бедолаги.

Сейчас кошка находится в ветеринарной клинике, где её стабилизируют и проведут операцию. По словам зооволонтёров, «колдовать» за Белком будет опытный врач Алексей, который «будет делать из жуткого месива обратно красивую мордочку».

- Хоть бы выжила, хоть бы выжила, хоть бы выжила... – умоляют зоозащитника.





Зоозащитники просят помощи у неравнодушных людей на лечение животных. Ветклинике благотворительный фонд должен 81 тысячу рублей. Жителей Бурятии просят помочь погасить долг, ведь это, по словам волонтёров, «бессовестно много». Реквизиты указаны на страницах фонда «Собака счастья» в соцсетях. 

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно произошёл похожий случай. Живодёры избили котёнка, сломав ему челюсть. Затем котёнка бросили на произвол судьбы, подкинув на территорию базы. 

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