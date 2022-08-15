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В Улан-Удэ неизвестные сломали котёнку челюсть

В Улан-Удэ неизвестные сломали котёнку челюсть
Происшествия,  Фото:"Собака счастья"
Животному пришлось проводить срочную операцию

В Улан-Удэ неизвестные живодёры издевались над котёнком, избив его и сломав челюсть. Затем котёнка бросили на произвол судьбы, подкинув на территорию базы.

Про бедолагу узнали волонтёры фонда помощи животным «Собака счастья». Активисты не смогли остаться в стороне и пришли на помощь котёнку, которого назвали Свэном.

- Что случилось и как это произошло? Нам остаётся только гадать, но без «человека» здесь не обошлось. Неужели котёнок кому-то настолько угрожал, что с ним так жестоко надо было поступить?! Конечно же, нет. Просто кто-то решил показать свою силу и выместить злость на маленьком беззащитном существе, - рассказали в «Собаке счастья».



Котёнка прооперировали. Ему вычистили гной, собрали челюсть и наложили скобы. Сейчас он находится в клинике, ему назначили антибиотики, обезболивающие, пока ветеринары следят за состоянием.

Свэн чувствует себя хорошо и с жадностью бросается на еду.

- Бедная кроха наконец-то может есть и не чувствовать боль. Скобы нужно будет снять через две-три недели, - поделились волонтёры.



Вместе со Свэном волонтёры забрали и его брата, которому дали кличку Пломбир. «На базу подкинули двух котят, мы не могли забрать одного и оставить на произвол судьбы второго», - пояснили активисты.

Сейчас оба котика находятся в стационаре ветклиники. Пломбир здоров и ему уже ищут заботливых владельцев: «Кому чёрного, как смоль, котёнка? И, если честно, совсем не хочется разлучать братьев и было бы идеально пристроить их в одну семью!».





Ветклиника проводила операцию в долг. Врачи вошли в положение и тоже не смогли махнуть рукой на покалеченного котика.

Теперь благотворительному фонду нужно закрыть долги, волонтёрам нужна помощь. Реквизиты указаны на страницах фонда «Собака счастья» в соцсетях.


жестокое обращение с животными

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