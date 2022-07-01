В Бурятии женщине-убийце не стали смягчать наказание

Поведение женщины говорит о нежелании исправляться, пришёл к выводу Верховный суд Бурятии



Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не согласилась с решением районного суда, вынесенном в апреле в отношении женщины-убийцы. Районный суд удовлетворил ходатайство осуждённой за убийство женщины, разрешив ей часть срока отбыть в колонии-поселении взамен колонии общего режима.



Специализированный прокурор внёс Верховный суд республики апелляционное представление. Прокурор указал, что у осуждённой отсутствуют основания к смягчению условий отбывания наказания из-за нестабильного поведения.



- Женщина неоднократно допускала нарушения режима отбывания наказания, что свидетельствует об отсутствии у неё стремления к исправлению, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Верховный суд республики, согласившись с доводами прокурора, постановил решение, в соответствии с которым оставшийся срок лишения свободы длительностью 2 года 8 месяцев осуждённая продолжит отбывать в исправительной колонии общего режима.

