Виновника ищут полицейские
В селе Старый Онохой в Заиграевском районе Бурятии током убило пять коров. Об инциденте сообщается в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Виновником инцидента стал неизвестный водитель, сбивший опору высоковольтной линии электропередачи. В результате произошёл обрыв провода, и коровы получили удар током.
- Сейчас электроэнергии в селе ещё нет, сотрудники РЭС работают на месте, ведутся подготовительные работы для установки опоры. Также для составления актов на место выезжали сотрудники полиции, специалисты ветеринарной службы, администрации посёлка Онохой. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установке неизвестного лица, для привлечения его к ответственности, - сообщила специалист администрации посёлка Онохой Мария Павлова.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий случай произошёл в селе Корсаково Кабанского района. Тогда погибли две коровы, дело закончилось судебным разбирательством. Хозяин животных отсудил стоимость животных у ПАО «Россети Сибирь», поскольку коровы наступили на оборвавшийся провод.
Летом 2020 года в Заиграевском районе молния убила стадо и отправила в обморок пастуха.
В Бурятии пять коров погибли от удара током
Происшествия, Фото:
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