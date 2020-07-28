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В Бурятии молния убила стадо и отправила в обморок пастуха

В Бурятии молния убила стадо и отправила в обморок пастуха
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молния ударила в дерево, где пряталось стадо

В Заиграевском районе Бурятии от удара молнии во время грозы погибли животные из стада. Ещё 31 единица мелкого рогатого скота пострадала. О происшествии сообщает группа «Заиграево-инфо».

- Пастух гнал стадо домой. Часть животных, испугавшись сильного грома, спряталось под деревом в поле. В этот момент ударила молния, которая попала в дерево, - говорится в сообщении «Заиграево-инфо».

В стаде были животные трёх хозяев. Ущерб каждого составил более 30 тысяч рублей.

- Это произошло 15 июля неподалёку от села Новая Брянь. Я, получив небольшой удар, потерял сознание. Очнулся примерно через 15-20 минут стоя на коленках, ничего не слышал. Рядом со мной была моя собачка-пастушок, которая тоже пострадала от молнии. Она вся тряслась, но осталась жива, - рассказал пастух Анатолий.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля в Кижингинском районе из-за ударов молнии погибли коровы, телёнок и жеребёнок.

1 июля в Прибайкальском районе погибла косуля – её ударило током из-за оборвавшихся проводов.

30 июня в селе Топка Бичурского района днём во время сильной грозы молния попала в жилой дом и едва не убила его хозяина.

Недавно впечатляющий удар молнии засняли в Агинском.




молния
 
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