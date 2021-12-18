Вопрос возмещения ущерба решался через суд
Верховный суд Бурятии разбирался в деле с погибшим скотом.
В селе Корсаково Кабанского района Бурятии коровы пошли на выпас и две из них, наступив на оборвавшийся провод, погибли на месте. Хозяин коров вызвал полицию, ветеринара, который дал заключение о гибели животных от воздействия электрического тока.
Обрыв провода электромонтёры объяснили тем, что из-за сильного ветра с крюка опоры электропередач слетел изолятор вместе с электрическим проводом. В районном суде ветврач подтвердил, что скот принадлежал истцу.
Владелец коров подал в суд о возмещении убытков к ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», которое отказалось возмещать ущерб добровольно.
- Районный суд согласился с доводами истца и удовлетворил требования, взыскав ущерб, исходя из средних цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями на крупнорогатый скот (в живом весе) за тот период, представленных Бурстатом, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В апелляционной жалобе представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» просил решение суда отменить и принять по делу новое об отказе в удовлетворении исковых требований, указывая на отсутствие доказательств принадлежности коров истцу и их гибель в результате поражения током.
- Судебная коллегия, ссылаясь на установленные судом обстоятельства, материалы дела, отклонила доводы жалобы и оставил решение районного суда без изменения, не усмотрев грубой неосторожности со стороны хозяина животных, поскольку запрета на нахождение коров, шедших к месту выпаса, в месте их поражения током не имелось,- заключили в суде.
В Бурятии коров убило током во время выпаса
Общество, Фото:
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