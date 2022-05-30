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В Улан-Удэ обокрали мужчину, приехавшего за новым телефоном

В Улан-Удэ обокрали мужчину, приехавшего за новым телефоном
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла на берегу реки

24 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился 47-летний мужчина, сообщивший о том, что у него пропали 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина, живущий в Иволгинском районе, приехал в столицу Бурятии для покупки нового сотового телефона.

В центре города он случайно познакомился со своим 33-летним земляком. Мужчины решили отметить знакомство, для чего отправились в магазин за спиртным. Через некоторое время они вновь купили алкоголь, который распили на берегу реки.

Житель Иволгинского района опьянел и уснул, а когда проснулся, обнаружил, что из его кармана пропали 30 тысяч рублей.

О своём новом знакомом мужчина сообщил, что у него на руках характерные татуировки.

- К раскрытию преступления были привлечены сотрудники оперативно-сыскного отдела управления МВД России по Улан-Удэ. Они выяснили, что к преступлению причастен 33-летний житель Иволгинского района. Раскрытию преступления способствовал просмотр камер видеонаблюдения, установленных в торговом заведении. Известно, что злоумышленник нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 
кража

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