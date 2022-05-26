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В Бурятии из-за грозы загорелась горнолыжная база

В Бурятии из-за грозы загорелась горнолыжная база
Происшествия,  Фото: SPОT Улан-Удэ
Пожар произошёл на севере Бурятии

Днём 26 мая в Северо-Байкальском районе Бурятии произошёл пожар на горнолыжной базе «Большая медведица».

На момент прибытия первого подразделения пожарных горел вагончик на территории базы.

- В результате пожара выгорели вагончик и пристрой. Всего к тушению привлекалось шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Предварительной причиной пожара названа гроза. На месте работает дознаватель МЧС.

Видео с места пожара опубликовал Telegram-канал «SPOT Улан-Удэ». На видео запечатлели, как ярко полыхает крыша. Скорее всего, кадры сняли до приезда пожарных, когда очевидцы своими силами пытались не дать огню разгореться больше.
пожар

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