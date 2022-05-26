В Бурятии из-за грозы загорелась горнолыжная база

Пожар произошёл на севере Бурятии



Днём 26 мая в Северо-Байкальском районе Бурятии произошёл пожар на горнолыжной базе «Большая медведица».



На момент прибытия первого подразделения пожарных горел вагончик на территории базы.



- В результате пожара выгорели вагончик и пристрой. Всего к тушению привлекалось шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



Предварительной причиной пожара названа гроза. На месте работает дознаватель МЧС.



Видео с места пожара опубликовал Telegram-канал «SPOT Улан-Удэ». На видео запечатлели, как ярко полыхает крыша. Скорее всего, кадры сняли до приезда пожарных, когда очевидцы своими силами пытались не дать огню разгореться больше.

