На поджог мужчина пошёл, так как был пьян
Сегодня ночью в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии сгорел частный дом. Как выяснилось, дом был уничтожен в результате поджога.
По имеющейся информации, веранду поджёг бывший сожитель хозяйки дома. Мужчина в этот момент был пьян.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел. В результате пожара огнём уничтожен дом, выгорела крыша дома и веранда, повреждён забор. Общая площадь пожара составила 77 кв. метров, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года 26-летний житель посёлка Онохой Заиграевского района, мстя бывшей жене, устроил поджог. Он пошёл на этот шаг, когда приехал забрать свои документы и случайно встретил нового сожителя экс-супруги.
Осенью житель Северо-Байкальского района поджёг зимовье, чтобы проучить бывшую возлюбленную, которая не пришла на встречу с ним.
Житель Бурятии спалил дом бывшей сожительницы
Происшествия, Фото:
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