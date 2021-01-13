Женщина не явилась на встречу в назначенное время
В конце сентября 2020 года 55-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии специально поджёг зимовье, стоящее во дворе дома односельчанина. Таким образом он решил проучить свою бывшую 30-летнюю сожительницу.
После расставания женщина стала жить с матерью и её гражданским мужем – хозяином дома. Она частенько начала распивать спиртное с приятелями в летнике в ограде дома
Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные продолжали общаться. Однако однажды женщина не пришла на назначенную встречу. Тогда мужчина вспылил и, не найдя её по месту проживания, ночью поджёг зимовье.
Проснувшись, возгорание обнаружила мать женщины. Она вызвала пожарных.
Огонь полностью уничтожил постройку.
Поджигатель был задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. В частности, за преступления против жизни и здоровья. Свою вину он признал и в полном объёме возместил причиненный ущерб, отмечают в МВД.
- Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии пошёл на поджог из-за сорвавшегося свидания
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мать всё это время считала, что сын на заработках
Служебная собака прошла по следу около километра
Дальнобойщика спасли полицейские и сотрудники МЧС
Подростки разгромили магазин и понадкусывали продукты
Женщина не явилась на встречу в назначенное время
Хозяин гостевого дома едва не утопил туристов
Пожар произошёл в Кабанском районе
Его пытался спасти напарник, но не смог тащить на себе
При пожаре погибли куры и повреждён транспорт
Аферисты пытаются заработать на горе семьи девушки, которую терзали собаки
У наркологов Бурятии в праздничные дни работы было очень много
Вчера вечером случилась авария
Он незаконно освободил от задолженности юридическое лицо
Происшествия, 12.01.2021
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия
Происшествия, 12.01.2021
У работников пищеблока и детей выявили стафилококк