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Житель Бурятии пошёл на поджог из-за сорвавшегося свидания

Житель Бурятии пошёл на поджог из-за сорвавшегося свидания
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина не явилась на встречу в назначенное время

В конце сентября 2020 года 55-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии специально поджёг зимовье, стоящее во дворе дома односельчанина. Таким образом он решил проучить свою бывшую 30-летнюю сожительницу.

После расставания женщина стала жить с матерью и её гражданским мужем – хозяином дома. Она частенько начала распивать спиртное с приятелями в летнике в ограде дома

Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные продолжали общаться. Однако однажды женщина не пришла на назначенную встречу. Тогда мужчина вспылил и, не найдя её по месту проживания, ночью поджёг зимовье.

Проснувшись, возгорание обнаружила мать женщины. Она вызвала пожарных.

Огонь полностью уничтожил постройку.

Поджигатель был задержан. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. В частности, за преступления против жизни и здоровья. Свою вину он признал и в полном объёме возместил причиненный ущерб, отмечают в МВД.

- Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


пожар Поджог
 
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