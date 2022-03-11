В Бурятии поджигатель отомстил бывшей жене и её новому сожителю

Молодой человек пошёл на поджог после того, как увидел нового сожителя экс-супруги
26-летний житель посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии, мстя бывшей супруге, устроил поджог.
Ночью 3 декабря молодой человек пробрался в ограду дома матери бывшей жены. Там стоит зимовье, где раньше жила пара до того, как расстаться. При помощи спичек и сухой травы он поджёг постройку.
На поджог молодой человек пошёл из мести и ревности. Накануне днём он приходил забирать личные документы и увидел нового сожителя бывшей жены.
- Проснувшись от дыма в помещении, 19-летняя девушка сообщила о возгорании в пожарную часть и полицию. В течение некоторого времени пожар был потушен, а злоумышленник установлен и по горячим следам задержан сотрудниками органов внутренних дел. В содеянном он признался. Подозреваемый надеялся на материальные убытки для пары, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Молодой человек нигде не работает. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На него возбуждено уголовное дело о покушении на уничтожение чужого имущества.
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Происшествия, Фото:
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