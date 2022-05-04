В пригороде Улан-Удэ в кювете нашли миномётную мину





В Иволгинском районе Бурятии, около села Сотниково в кювете возле дороги местный житель наткнулся на подозрительный предмет. Он позвонил в полицию и сообщил, что, вероятно, нашёл снаряд.На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм миномётной миной со следами коррозии, без взрывателя.- Не представляющая опасности находка передана военным для дальнейшей утилизации, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.