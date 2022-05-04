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В пригороде Улан-Удэ в кювете нашли миномётную мину

В пригороде Улан-Удэ в кювете нашли миномётную мину
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники ОМОН

В Иволгинском районе Бурятии, около села Сотниково в кювете возле дороги местный житель наткнулся на подозрительный предмет. Он позвонил в полицию и сообщил, что, вероятно, нашёл снаряд.

На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм миномётной миной со следами коррозии, без взрывателя.

- Не представляющая опасности находка передана военным для дальнейшей утилизации, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля улан-удэнец, купивший участок в садоводческом некоммерческом товариществе «Сибиряк», нашёл там снаряд.

21 апреля в Селенгинском районе Бурятии возле села Гусиное озеро подорвался на снаряде и погиб местный житель. ЧП произошло недалеко от бывшей воинской части, где после крупного пожара 2001 года до сих пор находят снаряды.
снаряды Росгвардия

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