В Бурятии остановили автомобиль с 15 мешками краснокнижного растения













В Тункинском районе Бурятии инспекторы ГИБДД остановили автомобиль. Там обнаружили 15 мешков краснокнижного растения верблюжья колючка, сообщили в Бурприроднадзоре.Это растение (которое также называется «верблюжий хвост», или карагана гривастая) занесено в Красную книгу Бурятии как сокращающийся вид в результате чрезмерного использования человеком, реликт третичного периода. У колючей неприметной травы множество полезных свойств, некоторые из них настолько уникальны, что не встречаются больше ни в одном другом растении.Бурприроднадзор в отношении водителя, перевозившего краснокнижное растение, проводит административное расследование об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.Жителям Бурятии напоминают, что нельзя собирать краснокнижные растения, особенно луковицами, нельзя топтать цветущие участки растений.