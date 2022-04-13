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В Бурятии остановили автомобиль с 15 мешками краснокнижного растения

В Бурятии остановили автомобиль с 15 мешками краснокнижного растения
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Редкое растение верблюжья колючка находится под угрозой исчезновения

В Тункинском районе Бурятии инспекторы ГИБДД остановили автомобиль. Там обнаружили 15 мешков краснокнижного растения верблюжья колючка, сообщили в Бурприроднадзоре.

Это растение (которое также называется «верблюжий хвост», или карагана гривастая) занесено в Красную книгу Бурятии как сокращающийся вид в результате чрезмерного использования человеком, реликт третичного периода. У колючей неприметной травы множество полезных свойств, некоторые из них настолько уникальны, что не встречаются больше ни в одном другом растении.



Бурприроднадзор в отношении водителя, перевозившего краснокнижное растение, проводит административное расследование об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Жителям Бурятии напоминают, что нельзя собирать краснокнижные растения, особенно луковицами, нельзя топтать цветущие участки растений.




растения Красная книга браконьерство

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