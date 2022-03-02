В Улан-Удэ сотрудник салона сотовой связи спас клиента от мошенников









Полиция Бурятии напоминает: в подобной ситуации следует немедленно прекратить разговор с незнакомцем и самостоятельно обратиться в банк или в ближайший территориальный отдел полиции лично или по телефонам 102 (112).



- Не доверяйте незнакомцам, обращающимся к вам по имени и отчеству, имеющим сведения о вашем месте жительства и последних операциях. Ни в коем случае нельзя поддаваться на уговоры и угрозы. Также необходимо предупредить о подобной опасности пожилых родственников и соседей, - призывает МВД.



21 февраля 42-летний улан-удэнец едва не стал жертвой мошенников, но сбережения ему сохранил неравнодушный сотрудник салона сотовой связи.В тот день мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником портала госуслуг. Он сообщил о том, что мошенники, используя портал, якобы пытаются оформить кредит на его имя. И для того, чтобы не лишиться денег, необходимо срочно оформить кредит самостоятельно, перевести деньги на безопасный счёт.Улан-удэнец поверил звонившему. Он оформил займ в банке на сумму 290 тысяч рублей. А затем по указке мошенника пришёл в салон сотовой связи для того, чтобы перевести деньги на абонентский номер. Однако сотрудник торговой точки заподозрил неладное и предупредил клиента о том, что это, вероятно, мошенничество. Молодой человек убедил мужчину не переводить деньги и обратиться в полицию.- От лица руководства управления МВД России по Улан-Удэ бдительному сотруднику салона сотовой связи полицейские вручили благодарность за содействие в пресечении преступления против собственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.