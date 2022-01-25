В Иркутской области накрыли крупнейшую нарколабораторию

В гаражном боксе обнаружили более 11 кг наркотиков



В Иркутске полицейские ликвидировали крупнейшую в регионе нарколабораторию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Подпольную нарколабораторию развёрнули в боксе гаражного кооператива в Иркутске. Во время обыска помещения полицейские изъяли там 15 стеклянных колб, около двух десятков канистр с прекурсорами, ёмкости с более чем 11 кг синтетического наркотики.



Одного из фигурантов, 30-летнего иркутянина, сотрудники полиции задержали на месте. Вскоре следователи установили его 30-летнего подельника.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере».



Задержанные находятся под домашним арестом.

