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В Иркутской области накрыли крупнейшую нарколабораторию

Происшествия, 
В гаражном боксе обнаружили более 11 кг наркотиков

В Иркутске полицейские ликвидировали крупнейшую в регионе нарколабораторию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Подпольную нарколабораторию развёрнули в боксе гаражного кооператива в Иркутске. Во время обыска помещения полицейские изъяли там 15 стеклянных колб, около двух десятков канистр с прекурсорами, ёмкости с более чем 11 кг синтетического наркотики.

Одного из фигурантов, 30-летнего иркутянина, сотрудники полиции задержали на месте. Вскоре следователи установили его 30-летнего подельника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере».

Задержанные находятся под домашним арестом. 
наркотики

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