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Два автомобиля провалились под лёд на реке Ангаре за сутки

Два автомобиля провалились под лёд на реке Ангаре за сутки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Водители, рискуя жизнью, едут по тонкому льду

С начала января в Иркутской области зарегистрировано уже четыре случая частичного провала автотранспорта под лёд.

Вечером 15 января автомобиль «Ниссан» ушёл под лёд на реке Ангаре в Усольском районе. О происшествии владелец машины сообщил в МЧС. Хозяин машины не пострадал, так как сначала иномарка провалилась лишь колёсами. Однако за ночь автомобиль полностью ушёл под воду на глубину около четырёх метров.

При выяснении обстоятельств стало известно, что происшествие случилось ещё 14 января. Водитель решил срезать путь, выехал на неокрепший лёд, и на расстоянии 100 метров от берега его автомобиль частично провалился. Почему водитель сразу не сообщил о происшествии, неизвестно.

Утром 16 января при мониторинге социальных сетей был выявлен провал легкового автомобиля. В районе 27 километра Байкальского тракта на Иркутском водохранилище под лёд провалился внедорожник «Тойота». К месту происшествия были направлены сотрудники ГИМС МЧС России. По их прибытии было установлено, что провал автомобиля произошёл накануне днём.

Как пояснили очевидцы, водитель выехал на лёд и двигался вдоль берега, через некоторое время автомобиль провалился. Несколько человек, находящихся внутри, успели выбраться. Глубина в месте провала составляет около двух метров. Мужчины при помощи лебёдки пытались вытащить авто на берег, но повредили ходовую часть и бросили его на льду в нескольких метрах от берега.

- В обоих случаях происшествия произошли в результате нарушения водителями правил безопасности, установленных законодательством, которое запрещает выезд техники на лёд вне переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В настоящее время сотрудники МЧС России, полиции и местной администрации проводят проверку, по результатам которой будут приняты решения о привлечении владельцев автомобилей к административной ответственности.

Для безопасного пересечения водных объектов необходимо пользоваться только ледовыми переправами. На сегодня в Иркутской области действуют 25 ледовых переправ (Бодайбинский –1, Казачинско-Ленский – 4, Катангский – 2, Киренский – 6, Нижнеудинский – 1, Братский – 3, Тайшетский – 5, Шелеховский– 1, Жигаловский – 1, Усть-Удинский - 1). Всего же в зимний период 2021-2022 года в регионе планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях.

Выезд техники на лёд вне переправ запрещён и смертельно опасен.

Иркутская область

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