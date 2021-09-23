Мужчина избил и ограбил пьяного прохожего
Ночью в Чите незнакомец избил пьяного прохожего и забрал его сотовый телефон, водительское удостоверение, банковскую карту и 1,5 тысячи рублей.
Через несколько дней нападавший позвонил матери потерпевшего и предложил выкупить права за 1,5 тысячи рублей. Деньги он сказал перечислить на указанный им телефон.
В итоге полицейские задержали грабителя – 29-летнего жителя Тунгокоченского района.
Выяснилось, что он решил совершить грабёж, заметив пьяного мужчину. Чужой картой нападавший расплачивался, а телефон сдал в ломбард.
- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите грабитель попался, предложив выкупить документы
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