Сильно истощённого пенсионера нашёл егерь
В последние дни лета в полицию Нижнеилимского района Иркутской области обратилась женщина с заявление о розыске 71-летнего её мужа. Супруга рассказал, что муж ушёл за родниковой водой и домой не вернулся.
Были организованы поиски. Правоохранители обследовали лес в районе природного родника, однако пропавшего не обнаружили. Сложность представляла болотистая местность и труднодоступные леса.
Информация о проводимом розыске была распространена в социальных сетях и СМИ. В течение нескольких дней стражи порядка, волонтёры и местные жители патрулировали близлежащую к городу местность.
На пятый день сильно истощённого пенсионера обнаружил Евгений Большаков, егерь Нижнеилимского общества охотников и рыболовов, о чём сразу сообщил в полицию. Прибывшие на место полицейские помогли заблудившемуся выбраться из леса и доставили в больницу.
- На днях начальник отдела МВД Александр Кузнецов выразил Евгению Большакову слова признательности, вручил благодарственное письмо и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Подполковник полиции отметил, что помощь жителей с активной гражданской позицией необходима сотрудникам правоохранительных органов во всех сферах их деятельности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области мужчина несколько дней блуждал в лесу
Происшествия, Фото:
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