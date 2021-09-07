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В Иркутской области мужчина несколько дней блуждал в лесу

В Иркутской области мужчина несколько дней блуждал в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сильно истощённого пенсионера нашёл егерь

В последние дни лета в полицию Нижнеилимского района Иркутской области обратилась женщина с заявление о розыске 71-летнего её мужа. Супруга рассказал, что муж ушёл за родниковой водой и домой не вернулся.

Были организованы поиски. Правоохранители обследовали лес в районе природного родника, однако пропавшего не обнаружили. Сложность представляла болотистая местность и труднодоступные леса.

Информация о проводимом розыске была распространена в социальных сетях и СМИ. В течение нескольких дней стражи порядка, волонтёры и местные жители патрулировали близлежащую к городу местность.

На пятый день сильно истощённого пенсионера обнаружил Евгений Большаков, егерь Нижнеилимского общества охотников и рыболовов, о чём сразу сообщил в полицию. Прибывшие на место полицейские помогли заблудившемуся выбраться из леса и доставили в больницу.

- На днях начальник отдела МВД Александр Кузнецов выразил Евгению Большакову слова признательности, вручил благодарственное письмо и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Подполковник полиции отметил, что помощь жителей с активной гражданской позицией необходима сотрудникам правоохранительных органов во всех сферах их деятельности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Лес

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