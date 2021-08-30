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Улан-удэнец украл оставленный на скамейке телефон

Улан-удэнец украл оставленный на скамейке телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Телефон забыл 15-летний парень

Утром 27 августа 64-летняя улан-удэнка заявила в полицию о краже сотового телефона стоимостью 17 тысяч рублей. Телефон украли возле продуктового магазина по улице Банзарова.

Пенсионерка рассказала полицейским, что дала мобильный телефон 15-летнему внуку. Он сидел на скамейке недалеко от магазина, а, уходя, забыл гаджет

По изъятым записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность преступника. Им оказался 19-летний ранее не судимый местный житель.

Задержанный рассказал полицейский, что во время ожидания автомобиля, который должен был его увезти, он заметил оставленный на скамье телефон и присвоил его.

Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража

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