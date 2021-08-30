Улан-удэнец украл оставленный на скамейке телефон

Телефон забыл 15-летний парень



Утром 27 августа 64-летняя улан-удэнка заявила в полицию о краже сотового телефона стоимостью 17 тысяч рублей. Телефон украли возле продуктового магазина по улице Банзарова.



Пенсионерка рассказала полицейским, что дала мобильный телефон 15-летнему внуку. Он сидел на скамейке недалеко от магазина, а, уходя, забыл гаджет



По изъятым записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность преступника. Им оказался 19-летний ранее не судимый местный житель.



Задержанный рассказал полицейский, что во время ожидания автомобиля, который должен был его увезти, он заметил оставленный на скамье телефон и присвоил его.



Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

