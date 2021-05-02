В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП

















Вчера, 1 мая, около 23:30 в Иркутской области произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь мужчины.На 15 км автодороги «подход к Иркутску» столкнулись большегруз и «Ниссан Кашкай». После столкновения легковой автомобиль загорелся.Погиб 37-летний водитель «Ниссана». Медицинская помощь потребовалась 54-летнему водителю грузовика и двум его пассажирам в возрасте 36 и 20 лет.- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.