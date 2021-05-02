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В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП

В Иркутской области один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
«Ниссан Кашкай» загорелся после столкновения с грузовиком

Вчера, 1 мая, около 23:30 в Иркутской области произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь мужчины.

На 15 км автодороги «подход к Иркутску» столкнулись большегруз и «Ниссан Кашкай». После столкновения легковой автомобиль загорелся.



Погиб 37-летний водитель «Ниссана». Медицинская помощь потребовалась 54-летнему водителю грузовика и двум его пассажирам в возрасте 36 и 20 лет.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.





ДТП смерть
 
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