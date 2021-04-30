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В Улан-Удэ произошёл крупный пожар

В Улан-Удэ произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь пожара составила около 300 кв. метров

29 апреля в 18:30 поступило сообщение о пожаре по улице Шаляпина в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных горела стена и кровля бокса. Площадь пожара предварительно составляла 300 квадратных метров.

Всего к тушению пожара привлекались 58 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек, 13 единиц техники.

Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе произошёл крупный пожар на проспекте Автомобилистов. Горел склад автозапчастей. Пожар охватил площадь 1200 кв. м. Огонь тушили 50 пожарных и 16 единиц техники.
пожар
 
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