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В Улан-Удэ пока не найден виновник пожара на складе «Автотрейд»

В Улан-Удэ пока не найден виновник пожара на складе «Автотрейд»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Названа предварительная причина крупного пожара на проспекте Автомобилистов

В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили предварительную причину пожара на складе автозапчастей «Автотрейд».

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. На месте пожара работают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Специалисты назовут более точную причину пожара позднее. Виновник произошедшего пока не установлен.

Сильнейший пожар на складе-магазине автозапчастей «Автотрейд» на проспекте Автомобилистов произошёл вчера, 19 апреля. Огонь тушили 5,5 часов. Сигнал пожарные получили в 14.14 часов, возгорание было ликвидировано в 19.39.

- К моменту прибытия на место первых подразделений огнем была охвачена кровля здания, существовала угроза перехода огня на соседние строения. Перед началом тушения на месте был организован штаб пожаротушения, создано четыре боевых участка. В ходе тушения пожара из складских помещений было эвакуировано более 130 ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Наличие в конструкции здания деревянных перекрытий, базальтовых плит и пенопласта, а также присутствие в складских помещениях горюче-смазочных материалов способствовало быстрому распространению огня. В ходе тушения произошло частичное обрушение кровли здания, что также осложняло тушение, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар охватил площадь 1200 кв. м.

Огонь тушили 50 пожарных и 16 единиц техники.

Пострадавших нет. 12 работников склада-магазина вышли самостоятельно до приезда пожарных.

Во время пожара:




Утром после пожара:











пожар
 
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