В Иркутской области разбились испытатели самодельного самолёта

Днём 23 апреля в районе деревни Рысево Черемховского района, примерно в 170 километрах от Иркутска при выполнении полёта упал на землю самодельный легкомоторный самолёт.







В Иркутской области после гибели двух человек на самодельном самолёте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».В результате случившегося погибли двое мужчин, один из которых был пилотом и владельцем самостоятельного изготовленного воздушного транспорта. Предположительно, они совершали пробный полёт, закончившийся трагическими последствиями.- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с необходимой криминалистической техникой. Для установления причин следователи детально изучат обстоятельства произошедшего. Координирует работу следователей на месте заместитель начальника следственного управления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.