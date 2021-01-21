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Жительницу Иркутской области осудили за убийство сожителя

Жительницу Иркутской области осудили за убийство сожителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина сядет на 11 лет

Тайшетский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, убившей своего сожителя.

Драма разыгралась в мае 2019 года в комнате общежития, расположенного в микрорайоне Пахотищева в Тайшете. Женщина из ревности убила своего сожителя. Она нанесла множественные удары ножом в шею и грудную клетку. 43-летний мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

В настоящее время приговор суда в отношении убийцы вступил в законную силу. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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