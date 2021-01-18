Район озера Хубсугул продолжает трясти
В Монголии продолжаются фиксироваться афтершоки в сомоне Ханх аймака Хувсгел. Напомним, 12 января в 5:32 часа здесь произошло землетрясение магнитудой 6,5, которое ощущалось в Бурятии и Иркутской области.
Так, 17 января в 8:56 утра подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в местности Нуурт Бага Ходон в 38 км к юго-западу от сомона Ханх.
Кроме того, в ночь с 17 на 18 января также были зафиксированы три повторных толчка в сомоне Ханх. В частности, повторные толчки магнитудой 3,8 были зафиксированы в 1:39, магнитудой 4,0 – в 2:54. В 5:52 часов зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7 и 4,4.
Официальный представитель управления по чрезвычайным ситуациям аймака сообщил, что подземные толчки были незначительными, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает пресс-служба новостного агентства Монцамэ.
В Монголии вновь зафиксированы подземные толчки
Происшествия, Фото:
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