Две супружеские пары погибли в ДТП в Иркутской области









В пятницу, 15 января, на трассе «Вилюй», в районе посёлка Тангуй Братского района Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни четырёх человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Около 11 часов утра столкнулись легковые автомобили «Тойота» и «Лексус». На месте происшествия скончались четыре человека. В их числе 35-летние родители единственной выжившей в ДТП семилетней девочки из «Лексуса». Семья возвращалась из Братска домой в Красноярский край.В «Тойоте» ехала супружеская пара из Усть-Кута – 61-летний мужчина и 67-летняя женщина. Они также погибли.Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев автоаварии. Граждан, имеющих запись видеорегистратора момента автоаварии, просят позвонить по телефонам: 8(3953)495402, 02 (102 с любого оператора сотовой связи) или 89247104904.