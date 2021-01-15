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15 января

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В Улан-Удэ большегруз врезался в легковушку

В Улан-Удэ большегруз врезался в легковушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в 105-м квартале

Накануне, 14 января, в 105 микрорайоне Улан-Удэ водитель большегруза врезался в ехавшую впереди «Тойоту Премио».

Водитель легковушки двигался со стороны Вахмистрово в направлении центра. Он остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить людей. В этот момент автомобиль и протаранил сзади грузовик.

Легковушку смяло, задняя часть оказалась разбита, выбито стекло. На беду обоих, у виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО.


К счастью, водитель не получил никаких травм. Столкновение произошло недалеко от пешеходов, которые признались, что сильно испугались.

Также накануне в Улан-Удэ в ДТП попали сотрудники ЧОП. Около 15 часов они выезжали на «Тойоте Королла Филдер» с парковки с задним ходом. Их автомобиль столкнулся с «Тойотой Калдиной», за рулём которой ехала женщина. Пострадавших нет.




Сегодня около 9.30 часов утра произошла авария на улице Мокрова. Её устроил водитель «Тойоты Калдины», у которого, по предварительной информации, нет водительских прав и полиса ОСАГО. Мужчина не предоставил преимущество в движении «Тойоте Сцептер», в результате машины столкнулись.

Также обошлось без пострадавших.





ДТП
 
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