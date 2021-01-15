В Улан-Удэ большегруз врезался в легковушку

Легковушку смяло, задняя часть оказалась разбита, выбито стекло. На беду обоих, у виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО.







Также накануне в Улан-Удэ в ДТП попали сотрудники ЧОП. Около 15 часов они выезжали на «Тойоте Королла Филдер» с парковки с задним ходом. Их автомобиль столкнулся с «Тойотой Калдиной», за рулём которой ехала женщина. Пострадавших нет.















Также обошлось без пострадавших.















Накануне, 14 января, в 105 микрорайоне Улан-Удэ водитель большегруза врезался в ехавшую впереди «Тойоту Премио».Водитель легковушки двигался со стороны Вахмистрово в направлении центра. Он остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить людей. В этот момент автомобиль и протаранил сзади грузовик.К счастью, водитель не получил никаких травм. Столкновение произошло недалеко от пешеходов, которые признались, что сильно испугались.Сегодня около 9.30 часов утра произошла авария на улице Мокрова. Её устроил водитель «Тойоты Калдины», у которого, по предварительной информации, нет водительских прав и полиса ОСАГО. Мужчина не предоставил преимущество в движении «Тойоте Сцептер», в результате машины столкнулись.