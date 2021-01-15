В Улан-Удэ большегруз врезался в легковушку

Накануне, 14 января, в 105 микрорайоне Улан-Удэ водитель большегруза врезался в ехавшую впереди «Тойоту Премио».
Водитель легковушки двигался со стороны Вахмистрово в направлении центра. Он остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить людей. В этот момент автомобиль и протаранил сзади грузовик.
Легковушку смяло, задняя часть оказалась разбита, выбито стекло. На беду обоих, у виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО.
К счастью, водитель не получил никаких травм. Столкновение произошло недалеко от пешеходов, которые признались, что сильно испугались.
Также накануне в Улан-Удэ в ДТП попали сотрудники ЧОП. Около 15 часов они выезжали на «Тойоте Королла Филдер» с парковки с задним ходом. Их автомобиль столкнулся с «Тойотой Калдиной», за рулём которой ехала женщина. Пострадавших нет.
Сегодня около 9.30 часов утра произошла авария на улице Мокрова. Её устроил водитель «Тойоты Калдины», у которого, по предварительной информации, нет водительских прав и полиса ОСАГО. Мужчина не предоставил преимущество в движении «Тойоте Сцептер», в результате машины столкнулись.
Также обошлось без пострадавших.