У наркологов Бурятии в праздничные дни работы было очень много
В праздничные и выходные дни наркологи Бурятии работали в усиленном режиме. С 30 декабря по 10 января за помощью обратились 132 человека, 89 были госпитализированы. Из них 70 мужчин и 19 женщин.
22 человека напились в праздники до галлюцинаций и психотического расстройства. Этим людям был поставлен диагноз «алкогольный галлюциноз». Все были госпитализированы.
- Сравнивая с январскими каникулами 2020 года, начало этого года отмечено ростом поступления пациентов на 25% (в 2020 году поступило 71 человек), и обратившихся на 35% (в 2020 году обратилось 91 человек). Число пациентов, госпитализированных с психотическими расстройствами (алкогольный галлюциноз) выросло на 2,8 раз (в 2020 году - 8 человек). Следует отметить, что именно данное заболевание является индикатором алкоголизации населения, - сообщили в республиканском наркологическом диспансере.
Отметим, по статистике, только около 10% жителей Бурятии умирают от отравлений спиртосодержащей жидкостью в медицинских организациях, а большая часть отравившихся умирает на дому.
В новогодние праздники жители Бурятии напивались до галлюцинаций
Происшествия, Фото:
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