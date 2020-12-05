У 22-летнего жителя Бурятии изъяли мешок марихуаны

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Задержанный был в состоянии наркотического опьянения



Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего ранее судимого жителя села Кабанск. У него изъяли мешок, в котором было более килограмма марихуаны.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



- Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП. Судом ему наложен штраф – четыре тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



