Задержанный был в состоянии наркотического опьянения
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего ранее судимого жителя села Кабанск. У него изъяли мешок, в котором было более килограмма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
- Задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП. Судом ему наложен штраф – четыре тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У 22-летнего жителя Бурятии изъяли мешок марихуаны
Происшествия, Фото:
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