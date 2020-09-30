В Иркутской области свидетель убийства быка гнался за скотокрадами



Как выяснилось, за рулём автомобиля «УАЗ» находился 45-летний местный житель и двое его приятелей в возрасте 40 лет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.





По информации ГУ МВД по Иркутской области



В субботу в дежурную часть полиции в Балаганском районе Иркутской области обратился местный житель, который стал невольным свидетелем подозрительного забоя быка. По словам очевидца, неизвестные выстрели в быка, который находился со стадом на вольном выпасе.Увидев, что их заметили, мужчины попытались скрыться на автомобиле «УАЗ», бросив животное на месте преступления. Местный житель преследовал нарушителей на своей машине до тех пор, пока не разглядел регистрационный знак автомобиля. После этого мужчина сообщил в полицию об увиденном.Через несколько часов полицейские обнаружили машину преступников. В салоне нашли тушу лошади, охотничье гладкоствольное ружьё и нож.