Забайкалец застрелил своего отца

Тело убитого нашли через несколько часов



1 августа на животноводческой стоянке в Акшинском районе Забайкальского края 20-летний молодой человек поссорился со своим 40-летним отцом. По версии следствия, молодой человек застрелил отца из ружья.



После этого сын сбежал. Тело обнаружили через несколько часов приехавшие на сенокос местные жители.



Молодого человека следователи и полицейские задержали в его доме. На первом допросе он признался в убийстве, его показания проверены на месте преступления.



- Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебные экспертизы, в том числе, судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, баллистическая, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.





