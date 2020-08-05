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Забайкалец застрелил своего отца

Забайкалец застрелил своего отца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело убитого нашли через несколько часов

1 августа на животноводческой стоянке в Акшинском районе Забайкальского края 20-летний молодой человек поссорился со своим 40-летним отцом. По версии следствия, молодой человек застрелил отца из ружья.

После этого сын сбежал. Тело обнаружили через несколько часов приехавшие на сенокос местные жители.

Молодого человека следователи и полицейские задержали в его доме. На первом допросе он признался в убийстве, его показания проверены на месте преступления.

- Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебные экспертизы, в том числе, судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, баллистическая, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.


убийство
 
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