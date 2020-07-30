В Бурятии Ми-8 и беспилотник ищут пропавший самолёт

В Бурятии и Иркутской области продолжается поиск пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту. Борт с 19 июля перестал выходить на связь.
За прошедшие сутки вертолёт Ми-8 совершил облёт территории Тункинского района и Черемховского района Иркутской области, всего совершено два вылета. Беспилотная авиационная система «Zala» обследовала участок Тункинского района. В настоящее время применение авиационных средств продолжается.
Всего в поисковых работах принимают участие 64 человека и 13 единиц техники, в том числе авиация.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 июля в Тункинском районе Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пропажей самолёта Ан-2.
Напомним, ранее пропавший самолёт изначально искали только с воздуха. Из-за этого родственники пилотов били тревогу. «Самолёт очень маленький, с неба его может быть не видно, там по 30-40 метров сосны, ели. Шесть человеческих жизней с каких пор потеряли ценность? Если они живы, то неизвестно, сколько они смогут там продержаться без еды и тёплой одежды», - говорила двоюродная сестра командира Ан-2.
В итоге наземные поиски родные пропавших начали своими силами. На помощь им прибыли добровольцы отряда «Лиза Алерт» из Новосибирска, которые привезли беспилотник «Zala». Прочёсывали лес и местные охотники.
Как сообщал «Байкал-Daily» для усиления наземной группировки из Улан-Удэ выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и мобильная группировка республиканского МЧС. Сегодня стало известно, что отправились на поиски и парашютисты-десантники.