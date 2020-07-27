С 15-летним подростком убийца расправился из ревности
15-летний подросток, воспитанник кяхтинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», без вести пропал более года назад, в июне 2019 года. Как сообщал «Байкал-Daily», он исчез на следующий день после турнира по бурятской борьбе. Там молодой человек занял призовое место, за что получил две тысячи рублей. Больше юношу не видели. Следствие полагало, что он мог уехать к родственникам в Гусиноозёрск или отправиться в Улан-Удэ. Сегодня стало известно, что подросток был убит.
- В итоге кропотливой работы, в том числе с учётом результатов психофизиологических исследовании, проведённых с помощью полиграфа, по подозрению в убийстве задержан 23-летний местный житель. С ним подросток в день исчезновения употреблял спиртные напитки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый молодой человек в тот вечер повстречал подростка из центра «Добрый», с которым был знаком, они стали распивать алкоголь. После застолья по пути к детскому дому обвиняемый решил расправиться с подростком из-за необоснованной ревности знакомой девушки к юноше.
Он напал на парня со спины, повалил на землю, схватил камень и нанёс им два удара по голове жертвы. Подросток скончался на месте происшествия. Убийца отволок тело во двор заброшенного дома, где скинул в выгребную яму и сверху засыпал гравием. Следователи уже нашли тело там, где указал молодой человек.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Обвиняемый признал свою вину.
В Бурятии тело пропавшего год назад подростка нашли в выгребной яме
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