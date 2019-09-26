В Бурятии подросток пропал после турнира по борьбе

Всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении подростка, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30142) 91-0-95, 8 (3012) 21-86-66 или 02 (102).











В Бурятии возбудили уголовное дело после исчезновения воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», 16-летнего Жаргала Санжиева. Об этом сообщило СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, подросток воспитывался в Центре «Добрый», расположенном в селе Субуктуй Кяхтинского района Бурятии. 17 июня он самовольно покинул учреждение и исчез.Накануне парень участвовал в сельских спортивных соревнованиях, занял призовое место в состязаниях по национальной борьбе и получил денежный приз – 2 тысячи рублей. Следователи считают, что подросток мог потратить полученные деньги на проезд в другие районы республики.В Гусиноозёрске проживают родственники Жаргала. У них молодой человек пока не появлялся, но существует вероятность, что он может находиться в этом городе у знакомых. Также имеются сведения, что подростка видели в Улан-Удэ.на вид 13-15 лет, рост около 165-170 см., худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета, глаза карие, лицо узкое, без особых примет.Уходя из учреждения,в спортивную кофту тёмно-бордового цвета с надписью на груди на английском языке, брюки спортивные чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета с крапинкой серого цвета с подошвой белого цвета.