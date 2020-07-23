Пожар произошёл из-за неправильной эксплуатации светильника
В Братске сегодня, 23 июля, в 11 часов дня на номер единой диспетчерской службы «112» поступило сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного дома в районе Энергетик. Дым из окна квартиры увидели очевидцы, которые и вызвали пожарных.
Пожар произошел в однокомнатной квартире во втором подъезде на третьем этаже. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из открытого окна квартиры.
Пожарные установили лестницу в окно квартиры и проникли внутрь. В комнате, где горела мягкая мебель, на кровати была обнаружена пожилая женщина.
Пожарные вынесли её на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшей оказалась 89-летняя хозяйка квартиры, которая с трудом передвигалась и, очевидно, спала в то время, когда начался пожар. Она получила отравление угарным газом и была госпитализирована.
- Дознаватели МЧС установили, что возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации светильника, который был постоянно включен в электросеть. В результате пожара повреждены потолок и мебель в комнате. Общая площадь пожара составила 5 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Угарным газом на пожаре отравилась 89-летняя братчанка
Происшествия, Фото:
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