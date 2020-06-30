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В Бурятии растёт число смертей на пожаре

В Бурятии растёт число смертей на пожаре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В основном люди гибнут в пьяном состоянии

В Главном управлении МЧС России по Бурятии подвели итоги пожарной обстановки за полгода. В республике произошло 2 693 пожара, за аналогичный период прошлого года таких случаев было на 20% больше – 3 385. Снизилось и количество травмированных на пожарах. В прошлом году пострадали 46 человек, в этом – 35.

Вместе с тем возросло количество смертей. За шесть месяцев пожары унесли жизни 56 человек, в том числе четырёх детей.

Подавляющее большинство смертей на пожарах произошли в частном секторе. Там погибли 52 человека из 56. Основной причиной возгораний спасатели выделяют неосторожное обращение с огнём. Из-за этого погибли 39 человек.

- В том числе от курения погибли 28 человек, то есть 50% от общего числа погибших в результате неосторожного обращения с огнём. 33 человека находились в состоянии алкогольного опьянения, - отмечает начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Константин Скворец.

12 человек погибли при нарушении эксплуатации электрооборудования, а четверо – из-за неправильной эксплуатации печей.

В результате поджога умер один человек в Еравнинском районе на животноводческой стоянке.

В двух случаях из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования погибли дети. Трагедии произошли в Джидинском районе. Из-за непотушенной сигареты погиб ребёнок в Бичурском районе.

Также на прошлой неделе, 24 июня, из-за шалости с огнём погиб трёхлетний ребёнок в Кабанском районе. Малыш был под присмотром дедушки и бабушки. В момент начала пожара они занимались хозяйственными делами, а ребёнок играл со спичками.

- Для детей, на начальном этапе, спички и зажигалки – это игрушка. Огонь, пока он не большой, они его также воспринимают как какую-то игру. Но затем дети начинают паниковать, прятаться, не могут принять правильного решения. Вместо того, чтобы просто выбежать, покинуть помещение, они начинают прятаться в шкафы, под кровати, куда-то в тёмные места. Их сложно найти и пожарным подразделениям, и соседям, родителям, которые пытаются их спасти, - подытожил Константин Скворец.




смерть пожар
 
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