Вероятно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении
Вчера в 19:00 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Бичура Бичурского района Бурятии. На момент прибытия пожарных в 19:06 здание горело изнутри полностью. Находившаяся рядом женщина, предположительно, в алкогольном опьянении, сказала, что внутри дома находится её ребёнок.
В ходе тушения пожара пожарным удалось проникнуть внутрь и в 19:18 в спальне было обнаружено тело трёхлетнего ребёнка без признаков жизни. Женщина была доставлена сотрудниками полиции в районную ЦРБ в тяжёлом состоянии.
В результате пожара дом повреждён изнутри на площади 42 кв.м. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре погиб ребёнок и пострадала женщина
Происшествия, Фото:
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