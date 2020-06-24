Трагедия произошла в Кабанском районе
Сегодня в селе Оймур Кабанского района в Бурятии погиб ребёнок 2017 года рождения. Его из задымлённого дома вынес родственник. Малыш скончался позже в медицинском учреждении.
Сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в Оймуре поступило в 11:47 на пульт пожарной части села Байкало-Кудара, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Из-за значительного расстояния ближайшей пожарной части от места пожара – 23 км – первой прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Оймурское». Когда прибыли добровольцы, горела веранда изнутри, огонь переходил на первую квартиру.
В результате пожара повреждена веранда, основные конструкции здания не пострадали.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля пожар в селе Бичура унёс жизнь трёхлетнего мальчика.
В Бурятии пожар унёс жизнь трёхлетнего ребёнка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Трагедия произошла в Кабанском районе
Вертолёту негде было сесть, ему пришлось зависнуть над местом
Женщина ведёт асоциальный образ жизни
Грабитель пытался разговорить девушку, а затем напал на неё
Украденное из юрты вор использовал на своём участке
Накануне пожары в Бурятии тушили 263 человека
Большинство новых больных - это контактные лица
Пассажир получил тяжёлые травмы
Умершая пациентка страдала серьёзными заболеваниями
Авария произошла на улице Ключевская
Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили санавиацией
В Селенгинском районе инспекторы ДПС провели рейд по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения
Сошёл с рельсов трамвай №4
Происшествия, 23.06.2020
Михаил Овдин, дом которого обкидали булыжниками, высказал своё мнение о произошедшем
Происшествия, 23.06.2020
Она использовала скопированные из другого сообщества фотографию ребёнка и сведения о заболевании