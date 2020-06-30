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МЧС назвало возможные причины взрыва на СТО в Улан-Удэ

МЧС назвало возможные причины взрыва на СТО в Улан-Удэ
Происшествия, 
У одного из пострадавших при взрыве около 80% ожогов тела

Сегодня, 30 июня, в Главном управлении МЧС России по Бурятии назвали несколько возможных причин взрыва в СТО на проспекте Автомобилистов. Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло 29 июня, в результате взрывной волны и пожара пострадали четыре человека.

Водитель внедорожника обратился на станцию технического обслуживания для ремонта своего автомобиля. Работники загнали машину на смотровую яму, слили топливо и начали снимать бензобак. Вероятнее всего, образовалась паровоздушная смесь.

- Версий у нас несколько. Либо это механическое появление искры в результате работы с оборудованием – ключом или молотком был удар, и возникла искра. Либо это проявление статического электричества. Либо пользовались переноской. Может быть, произошла искра в результате нарушения эксплуатации данной переноски. Дознаватели и эксперты отрабатывают несколько версий, - сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Константин Скворец.

Сейчас специалисты ждут стабилизации состояния здоровья работника СТО. Он находится в тяжёлом состоянии в республиканской больнице. Остальных пострадавших отпустили на амбулаторное лечение после осмотра врачами.

- Травмы, как правило, ожоги и черепно-мозговые травмы. У мужчины в больнице до 80% ожогов, плюс сотрясение. Ситуация сложная, - добавил Константин Скворец.

По факту взрыва, приведшего к пожару, следователи Следственного управления СКР по Бурятии начали доследственную проверку. Проводит свою проверку и прокуратура.

МЧС взрыв
 
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