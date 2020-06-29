В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека

- Тушение осложнялось плотным задымлением и высокой температурой в помещении. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось оперативно локализовать возгорание, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Юрий Гребёнкин.





Клубы дыма были хорошо видны издалека, фотографии и видео очевидцев разместил паблик uu_news.

















В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов при ремонтных работах с автомобилем произошёл взрыв, приведший к пожару. В результате пострадали четыре человека.Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 14.26 часов. Горело здание станции техобслуживания и находящийся в нём автомобиль.В 14.54 пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.В тушении пожара было задействовано 17 пожарных и пять единиц техники.- По предварительным данным, в процессе демонтажных работ в автомобиле произошёл хлопок паровоздушной смеси. Пострадали четыре человека, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, уточнили в Главном управлении МЧС.