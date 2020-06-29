 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека

В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии, uu_news
По предварительным данным, во время работ произошёл взрыв, а затем возник пожар

В Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов при ремонтных работах с автомобилем произошёл взрыв, приведший к пожару. В результате пострадали четыре человека.

Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 14.26 часов. Горело здание станции техобслуживания и находящийся в нём автомобиль.

- Тушение осложнялось плотным задымлением и высокой температурой в помещении. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось оперативно локализовать возгорание, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Юрий Гребёнкин.

Клубы дыма были хорошо видны издалека, фотографии и видео очевидцев разместил паблик uu_news.




В 14.54 пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано 17 пожарных и пять единиц техники.

- По предварительным данным, в процессе демонтажных работ в автомобиле произошёл хлопок паровоздушной смеси. Пострадали четыре человека, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, уточнили в Главном управлении МЧС.


пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Происшествия, 29.06.2020
Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч на сайте
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
Происшествия, 29.06.2020
Следователи начали доследственную проверку после взрыва на СТО
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
Происшествия, 29.06.2020
По предварительным данным, во время работ произошёл взрыв, а затем возник пожар
В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео
В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео
Происшествия, 29.06.2020
Женщина чужой карты рассчиталась в торговых точках по улице Шумяцкого. ВИДЕО
В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
Происшествия, 29.06.2020
Самостоятельно вышли из горящего дома 14 человек
В Бурятии завотделением онкодиспансера обвиняется в вымогательстве взятки
В Бурятии завотделением онкодиспансера обвиняется в вымогательстве взятки
Происшествия, 29.06.2020
Правоохранительные органы ищут других возможных пострадавших от действий заведующего отделением онкологического диспансера
Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области
Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области
Происшествия, 29.06.2020
В Главном военном СУ СКР утверждают, что рядовой совершил суицид, однако опекун погибшего считает, что его убили
Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество
Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество
Происшествия, 29.06.2020
Ему вменяется хищение денег при заключении государственных контрактов
На станции в Иркутской области задержали парня с килограммом марихуаны
Происшествия, 29.06.2020
20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
Происшествия, 29.06.2020
Его друзья достали уже бездыханное тело  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^