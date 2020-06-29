В Улан-Удэ в ДТП попали две девушки

Авария произошла сегодня утром
Сегодня около 8 часов утра на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ столкнулись «Тойота RAV4» и «Хонда Фит».
По предварительной информации, девушка на RAV4 двигалась по главной дороге в направлении железнодорожного вокзала. В неё врезался «Фит», ехавший справа со стороны улицы Цивилёва. За рулём этого автомобиля также была девушка.
В результате столкновения водители не пострадали. Машинам же причинён значительный ущерб. При этом ни у одной из девушек не оказалось полиса ОСАГО.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в столкновении «Хонды Аккорд» и «Тойоты Приус» пострадали три человека
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