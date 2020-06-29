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Три человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ

Три человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Приус»

В Улан-Удэ в ДТП, случившемся утром в субботу, около 7.10, пострадали три человека.

- Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» – 26-летний мужчина – следуя со стороны улицы Николая Петрова в направлении посёлка Восточный, в районе дома № 53 по улице Балдано, предварительно, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус» под управлением 29-летней женщины, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате водитель «Хонды» был осмотрен врачами и отпущен домой, водитель и пассажирка «Тойоты Приус» были госпитализированы в медучреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в воскресенье в Улан-Удэ также пострадали три человека в столкновении мотоцикла и «Тойоты Калдины».
ДТП
 
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