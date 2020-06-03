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В Бурятии детская шалость стала причиной пожара

В Бурятии детская шалость стала причиной пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За выходные сгорели 4 бани

За прошедшие выходные в районах Бурятии бани становились объектом пожаров четыре раза, причинами двух пожаров стал перекал трубы дымохода.

Так, в селе Хоринск Хоринского района огнём была уничтожена кровля бани, строение повреждено изнутри на площади 16 квадратных метров. В селе Нижняя Иволга Иволгинского района пожар уничтожил крышу бани и пристрой, также строение было повреждено изнутри.

В пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС предупреждают, что нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, располагать рядом с печами мягкую мебель и лековоспламеняемые предметы, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.

31 мая в посёлке Майск Курумканского района произошло загорание надворных построек по причине детской шалости с огнём. Ребёнок баловался спичками в сарае и поджёг мусор. Огонь распространился на сарай с переходом огня на баню и забор.

Пожар уничтожил сарай, повреждены стена бани и забор на общей площади 15 квадратных метров.
пожар
 
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