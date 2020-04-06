В Иркутской области создали карту заражёния коронавирусом
В Иркутской области опубликовали карту заражения коронавирусом. Из неё следует, что один больной находится в Братском районе – человек приехал из Испании. Ещё один больной находится в Ангарске – вернулся из Объединённых Арабских Эмиратов.
Больше всего случаев – семи – зафиксировано в Иркутске. Здесь один заболевший прибыл из Таиланда, ещё один - из Бурятии. Остальные контактировали с больными в городе.
По данным на 6 апреля, в Иркутской области официально подтверждено девять случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Ещё у девяти человек сомнительный результат исследования.
В Бурятии на сегодня 43 человека лечатся от коронавируса, ещё у восьмерых имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции. Их анализы отправлены на исследование в Иркутск.
Больной коронавирусом в Иркутской области приехал из Бурятии
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