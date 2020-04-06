Количество больных коронавирусом в республике растёт на глазах
В Бурятии на 8 часов утра 6 апреля зарегистрировано уже 43 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» (Новосибирск) случаев заражения COVID-2019.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром в воскресенье было 35 больных, к вечеру их число увеличилось до 39. И всего за одну ночь стало больше ещё на четыре человека.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1662 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в минздраве Бурятии.
У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
- Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 65459 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле, - сообщили в минздраве республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии сообщалось о четырёх очагах распространения коронавирусной инфекции.
В воскресенье глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции до 30 апреля, но расширил список предприятий, которым можно работать.
В мире общее число заболевших в 181 стране мира составляет 1 210 402, из которых 237 384 человека выздоровели, 64 476 умерли.
В России зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 355 человек, 45 людей умерло. За последние сутки в стране зарегистрировано 658 новых случаев заражения коронавирусом.
До 43 выросло число больных коронавирусом в Бурятии
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