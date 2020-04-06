В Забайкалье по-прежнему 1 больной
По данным на 6 апреля, в Иркутской области официально подтверждено девять случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Ещё у девяти человек сомнительный результат исследования.
В Забайкальском крае один заболевший – читинка, вернувшаяся из-за границы. Среди пассажиров рейса Чита – Москва, на котором летела женщина, с подтверждённой коронавирусной инфекцией, не выявлено заболевших. Об этом 6 марта сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В Бурятии на сегодня 43 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Среди больных 8 детей. В реанимации лежат пять взрослых пациентов, один из которых находится на ИВЛ.
В Иркутской области 9 заболевших коронавирусом
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