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Жительница Бурятии отсудила 200 тысяч с виновницы ДТП

Жительница Бурятии отсудила 200 тысяч с виновницы ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина получила серьёзную травму ноги и осталась без работы

В Бурятии судебные приставы взыскали жительнице Кабанского района 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП.

Участниками ДТП стали две женщины, одна из которых выехала на полосу встречного движения и столкнулась с движущейся машиной.

После происшествия виновница ДТП никаких мер по заглаживанию своей вины по отношению к потерпевшей не предпринимала. В то время как пострадавшая получила серьёзную травму ноги. Из-за осложнения и длительного лечения женщина осталась без работы и вынуждена была обратиться в суд за взысканием с виновницы аварии компенсации морального вреда.

Суд постановил взыскать сумму материального ущерба со страховой компании, а компенсацию морального вреда с виновницы ДТП в размере 200 тысяч рублей.

- В отношении автоледи было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к ней были применены комплексные меры принудительного характера, которые побудили должницу выплатить сумму задолженности в 200 тысяч рублей в полном объеме. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должница подверглась взысканию штрафной санкции в виде исполнительского сбора, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

ДТП компенсация судебные приставы
 
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