Жительница Бурятии отсудила 200 тысяч с виновницы ДТП

Женщина получила серьёзную травму ноги и осталась без работы



В Бурятии судебные приставы взыскали жительнице Кабанского района 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП.



Участниками ДТП стали две женщины, одна из которых выехала на полосу встречного движения и столкнулась с движущейся машиной.



После происшествия виновница ДТП никаких мер по заглаживанию своей вины по отношению к потерпевшей не предпринимала. В то время как пострадавшая получила серьёзную травму ноги. Из-за осложнения и длительного лечения женщина осталась без работы и вынуждена была обратиться в суд за взысканием с виновницы аварии компенсации морального вреда.



Суд постановил взыскать сумму материального ущерба со страховой компании, а компенсацию морального вреда с виновницы ДТП в размере 200 тысяч рублей.



- В отношении автоледи было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к ней были применены комплексные меры принудительного характера, которые побудили должницу выплатить сумму задолженности в 200 тысяч рублей в полном объеме. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должница подверглась взысканию штрафной санкции в виде исполнительского сбора, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



